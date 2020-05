FN’s søfartsorganisation er klar med guide til besætningsskift

Torsdag 7. maj 2020 kl: 13:35

Udvalgte anbefalinger i guiden:

Undtag søfarende under på- eller afmønstring fra nationale rejserestriktioner som indenrigsflyvninger og færger

Lav dedikerede områder i havne, lufthavne og kontrolpunkter for at mindske rejsende søfarendes kontakt med andre

Overvej at undtage søfarende, der følger guidens anvisninger, og som ankommer med fly fra andre lande, fra karantæne eller isolation

Af: Redaktionen Når omkring 1.200.000 søfolk ombord på handelsskibe rundt på verdenshavene skal afløses, kan det ske på en sundhedsmæssig forsvarlig måde. Men det kræver, at myndigheder på tværs af landegrænser anerkender søfolkene som nøglemedarbejdere under corona-situationen og giver dem mulighed for at bevæge sig til og fra havnene.- Den vigtigste konklusion er, at man godt kan foretage besætningsskift under krisen, og det er der hårdt brug for. En del søfolk har været på havet meget længe, og der er behov for, at de bliver afløst. Med retningslinjerne i hånden bliver det forhåbentlig muligt at få flere hjem, siger Anne W. Trolle, der er direktør for arbejdsmarked, rekruttering og uddannelse i rederiorganisationen Danske Rederier.Organisationen har selv været aktive i udformningen af retningslinjerne, da det er en hovedprioritet at hjælpe rederierne med at få skiftet besætninger. Lige nu er der omkring 10.000 søfolk ombord på danskflagede skibe. Af dem er ca. 2.250 danskere.- Udfordringen er de mange forskellige nationale forholdsregler, som bliver indført for at begrænse smitten med coronavirus. Der kan være gode grunde til, at de bliver indført, men vi er nødt til at betragte søfarende, som nøglemedarbejdere, der har et særligt behov for at kunne rejse til og fra lande. Jeg krydser fingre for, at så mange lande som muligt vil bruge de nye retningslinjer fra IMO, siger Anne W. Trolle.Guiden om besætningsskift er grundig og gennemgår trin for trin alle facetter af et besætningsskift fra før den søfarende, der skal påmønstre, rejser hjemmefra, til den afmønstrede søfarende er kommet sikkert hjem.Der er både råd til rederierne og anbefalinger til lufthavne og regeringer, der kan bidrage til at skabe en forsvarlig og smidig proces.





