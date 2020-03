Transport- og vognmandsorganisationer hilser initiativer velkomne

Fredag 13. marts 2020 kl: 17:03

Af: Redaktionen - I ITD hilser vi det velkomment, at kørehviletidsbestemmelserne lempes i denne helt særlige situation. Det styrker fleksibiliteten i opgavevaretagelsen i transporterhvervet og sikrer en større risikodækning i forhold til forsyningssikkerheden, siger ITD’s administrerende direktør, Carina Christensen.







Transport- og Boligministeriet er samtidig i gang med hurtigst muligt at udarbejde bekendtgørelser, så man kan forlænge nu gyldigheden for en række chaufførkørekort og beviser, der ellers stod til at udløbe i marts eller april - eksempelvis kørekort til bus- og lastbilchauffører, chaufføruddannelsesbeviser, tachografkort, ADR-beviser, sikkerhedsrådgivere for farligt gods, truckcertifikater og krancertifikater.









- Det har skabt stor usikkerhed hos mange, at de ikke vidste om de kunne få fornyet deres chaufførkørekort og beviser i den aktuelle situation og dermed fortsætte deres arbejde i den aktuelle situation. Den usikkerhed er nu væk, og det hilser vi velkommen, siger Carina Christensen, der også tager positiv imod beslutningen om, at lempe Godskørselslovens bestemmelser om forbud mod, at en virksomhed, som er indehaver af en godskørselstilladelse, kan udlåne chauffører til andre tilladelsesindehavere eller selv låne chauffører fra andre tilladelsesindehavere.









- Vi kan få brug for, at virksomheder kan låne chauffører fra andre virksomheder, hvis deres chaufførhold for eksempel rammes hårdt af sygdom. Vi hilser også denne fleksibilitet og mulighed velkommen, siger Carina Christensen.







Hos vognmandsorganisationen DTL er administrerende direktør Erik Østergaard også godt tilfreds med initiativerne fra S-Regeringen.





- Det er et glimrende initiativ, og vi er ikke alene meget tilfredse med regeringens håndtering af corona-situationen i almindelighed, men også bestræbelserne på at komme erhvervslivet, herunder vognmændene, i møde med en række kloge tiltag, siger Erik Østergaard og fortsætter:





- Nu får DTL-medlemmerne og deres chauffører lidt mere spillerum i en presset situation.





S-Regeringen opfordrer desuden kommunerne til at følge op med dispensationer, hvor der gælder yderligere lokale hindringer for vareudbringning - eksempelvis parkeringsrestriktioner og indkørselsforbud.





Også reglerne for ugehvilet dispenseres der fra. Det giver noget fleksibilitet i for hold til tilrettelæggelsen af chaufførernes arbejdsuge i den kritiske situation.





Dispensationerne kommer i kølvandet på at mange på trods af myndighedernes opfordringer om det modsatte har hamstret dagligvarer i butikkerne.





- Det er vigtigt for mig at sige, at dette ikke skal give frit slag til hamstring. Det er en nødforanstaltning, som skal sikre leverancerne, tilstrækkeligt med biler og chauffører og at nogle vilkårlige datoer for det ene eller andet bevis ikke trækker nødvendig arbejdskraft ud af cirkulation, mens krisen varer, siger Erik Østergaard.







