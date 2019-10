Danske virksomheder kan få Brexit-hjælp

Onsdag 9. oktober 2019 kl: 14:04

Handlingsplanen skal:

For det første styrke informationen og vejledningen til virksomhederne, så det bliver nemmere for dem at finde ud af, hvilke ændringer Brexit medfører, og hvordan man forbereder sig på det

For det andet sætter man administrativt ind med blandt andet øget bemanding og udvidede åbningstider, så virksomheder ikke oplever unødige forsinkelser i tiden omkring Brexit

For det tredje får virksomhederne via Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse støtte til omstilling gennem bidrag til for eksempel ekstern rådgivning, hjælp til kompetenceudvikling eller rådgivning om eksportmuligheder på det britiske marked

Af: Redaktionen Når Storbritannien forlader EU, vil det også kunne mærkes i Danmark - især hvis det ender med et ’no deal’ Brexit, som vil betyde en anden hverdag for mange danske virksomheder, som ikke kan undgå at mærke konsekvenserne af bruddet. Med Storbritannien uden for EU og uden aftaler vil det for eksempel betyde fortoldning af varer, fødevarekontroller og data, som ikke kan flyde frit.Derfor er det vigtigt, at danske virksomheder er forberedt bedst muligt forud for Brexit. Men særligt for de små og mellemstore virksomheder, kan det være en svær opgave at skulle sætte sig ind i nye regler og procedurer. S-Regeringen lancerer derfor en handlingsplan, som skal hjælpe små og mellemstore danske virksomheder med at få styr på deres Brexit-forberedelser.- Brexit kommer til at vende op og ned på hverdagen for rigtigt mange danske virksomheder, uanset om man eksporterer varer til Storbritannien, benytter sig af britiske underleverandører eller måske har data eller medarbejdere derovre, siger erhvervsminister Simon Kollerup.Særligt for små virksomheder, der ikke har råd til at sætte en medarbejder af til at sætte sig ind i situationen og forberede virksomheden på Brexit, kan det være en stor og uoverskuelig udfordring.- Derfor ser vi det som en fælles opgave at sikre, at konsekvenserne bliver reduceret så meget som muligt for virksomhederne, så en skidt situation ikke bliver værre. Med handlingsplanen giver vi virksomhederne en hjælpende hånd, så de kan få den blødest mulige landing efter Brexit siger erhvervsministeren.