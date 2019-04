Besøg på dansk ambassade er blevet uigenkendelig

TRANSPORTORGANISATION OM ARTIKEL HER PÅ TRANSPORTNYHEDERNE.DK

Mandag 1. april 2019 kl: 15:31

Af: Jesper Christensen - Vi fik under besøget på ambassaden et generelt situationsbillede af tilstandene i Polen, hvilket også præcist var det, som vi havde bedt ambassadens medarbejdere om at briefe os om. Og det passede ind i det, der var formålet med vores studietur: at lære mere om transportområdet generelt i Polen, siger ITD’s formand, Gert Jakobsen, der ikke kan genkende det indtryk, som vi her på transportnyhederne.dk beskriver.- Det kan hverken jeg eller de øvrige bestyrelsesmedlemmer i ITD genkende, siger Gert Jakobsen.- At vi i ITD reagerer på artiklen skyldes, at vi er af den opfattelse, at artiklen har en fordrejet version af indholdet af vores besøg på ambassaden. Det fører nu til, at Udenrigsministeren er blevet kaldt i samråd, og det er efter vores mening helt ude af proportioner. Ambassaden gav os en god og professionel orientering - præcist som man kan forvente af en ambassade, siger Gert Jakobsen, der ikke stiller op til ITD's bestyrelse, når organisationen holder generalforsamling på lørdag.





ITD oplyser, at vi her på transportnyhederne.dk får tilsendt alt materialet fra besøget på ambassaden inklusiv den præsentation, som ambassadens medarbejdere viste bestyrelsen under besøget.





Interesserede kan læse mere her:





