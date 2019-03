Flere lastbiler kan komme over Kattegat med hurtigfærge

Tirsdag 12. marts 2019 kl: 11:12

Alternativ til motorvejen



Af: Redaktionen Molslinjen øger med Express 4 på ruten mellem Aarhus og Odden den årlige kapacitet med knap 20 procent.- Det kommer især til at betyde noget for fragterhvervet. Med tre af de helt store færger på ruten fjerner vi nemlig helt usikkerheden om, hvorvidt der er plads til lastbiler på den enkelte afgang. Der er altid plads nu, siger Molslinjens kommercielle direktør, Jesper Skovgaard.Hos Molslinjen peger man på, at arbejdet med udbygningen af Motorvej E20 over Fyn begynder i næste måned. Udbygningen vil betyde flere års vejarbejde på en af landets mest belastede motorvejsstrækninger. Dermed kan Molslinjen’s færger være et alternativ, når transportvirksomhederne skal planlægge deres transporter, hvor forsinkelser på grund af kødannelser kan spille afgørende ind med hensyn til at vælge alternativer.- Der har vi nu kapaciteten til at byde fragterhvervet på et klart alternativ til den motorvej, som uden tvivl vil give en række udfordringer de kommende år. Samtidig har vi nye priser, som gør det endnu mere attraktivt for erhvervet, siger Jesper Skovgaard.