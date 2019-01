Nordjysk havn får mere dok-kapacitet

Mandag 14. januar 2019 kl: 12:46

Af: Redaktionen Orskov Yard har underskrevet en aftale sammen med Frederikshavn Havn, hvor Orskov Yard lejer et nyt kaj- og baglandsareal med henblik på en forøgelse af virksomhedens dokkapacitet.Vanddybden på 14 meter i udvidelsen af havnen på østkysten af Vendsyssel og den øgede kapacitet forøger potentialet for den samlede maritime serviceindustri markant.- Vi har i længere tid arbejdet med udvidelse af vores dokkapacitet, og med denne aftale med Frederikshavn Havn får vi kaj og baglandsareal, som muliggør placering af nye flydedokke i det område, hvor vi i dag allerede har en flydedok. Anlægget forventes at stå færdigt i slutningen af 2020, hvor vi også planlægger levering af den første flydedok, siger Lars Fischer, der er direktør for Orskov Yard.- Vi glæder os enormt over aftalen med Orskov Yard, der har stor betydning for, at vi kan udnytte det potentiale, som havneudvidelsen giver. Orskov Yard spiller en stor rolle i udviklingen af Frederikshavns maritime serviceindustri med stor betydning for såvel by som havn, og Jeppe Ørskov var ligeledes én af initiativtagerne til havneudvidelsen tilbage i 2010. Det er fantastisk, at Orskov Yard nu investerer kraftigt i udviklingen af deres forretning, hvilket vil smitte af på den samlede maritime serviceindustri - ikke bare i Frederikshavn men i hele Nordjylland, siger Mikkel Seedorff Sørensen, der er administrerende direktør i Frederikshavn Havn.Orskov Yard har netop fejret 60-års jubilæum.