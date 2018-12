EU-Domstolen har giver rederier ret i klage over støtte til Femern-forbindelsen

Torsdag 13. december 2018 kl: 12:41

Af: Jesper Christensen Dermed skal EU-Kommissionen se på godkendelsen på ny.Hos Femern A/S tager man dommen forholdsvis roligt.Her konstaterer man, at Scandlines og Stena Line har fået medhold i deres klage over EU-Kommissionens godkendelse af statsstøtten til Femern-forbindelsen.- EU-Retten konkluderer, at EU-Kommissionen begik en fejl ved ikke at have igangsat en såkaldt formel undersøgelsesprocedure i forbindelse med deres afgørelse af sagen. EU-Kommissionen har nu mulighed for at rette op på disse fejl og give en ny godkendelse, siger finansdirektør Allan Christensen hos Femern A/S til transportnyhederne.dk.- Vi har forberedt os på de mulige udfald af dommen og sikret os adgang til den fornødne likviditet til fordelagtige låneomkostninger, fortsætter han og uddyber:- Dermed sikres det politiske manøvrerum i forhold til at træffe beslutninger om projektets videre fremdrift på den anden side af en tysk myndighedsgodkendelse. Vi forventer ikke at have behov for at tage yderligere initiativer frem mod en ny godkendelse.





