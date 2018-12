Færgerederier er tilfredse med dom over statsstøtten til Femern-forbindelsen

Torsdag 13. december 2018 kl: 12:44

© Copyright 2018 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Jesper Christensen Da EU-Kommissionen i juli 2015 godkendte Femern-projektets finansieringsmodel, skete det uden at der var åbnet en formel procedure og dermed uden at inddrage de private og offentlige virksomheder - herunder Scandlines og Stena Line, som havde klaget over modellen.Med dommen skal EU-Kommissionen tage stilling til finansieringsmodellen endnu en gang i et forløb, hvor der bliver taget højde for de punkter, som ikke blev fulgt i første omgang.- Vi er ikke imod en Femern-forbindelse, der etableres med statsstøtte. Statsstøtte er måske nødvendig for at gennemføre så store projekter. Vi forventer imidlertid transparens og fair konkurrence. Derfor må støtten defineres præcist og realistisk, og den skal være baseret på konsistente antagelser og være sikret mod misbrug, siger Søren Poulsgaard Jensen og fortsætter:- Det er afgørende for os, at tunnelen ikke efter behag kan bruge statskassen til at udøve skatteyderfinansieret prispres, når trafikmængderne ikke lever op til de optimistiske prognoser, og færgerne viser sig at være konkurrencedygtige. For Kommissionen er det kort sagt en ’ommer’ med tre års forsinkelse, men bedre sent end aldrig, selv om det er tankevækkende, at vi som privat virksomhed skal bruge tid og penge på at få EU-Kommissionen til at følge gældende regler.Ud over den mangelfulde realitetsbehandling var det en stærkt medvirkende årsag til Scandlines’ appel, at EU-Kommissionen efter den danske stats ønske godkendte mindst 55 års statsstøtte, hvilket i realiteten var et tilsagn om tidsubegrænset statsstøtte til Femern-projektet, som Scandlines flere gange har kaldt for stærkt risikobetonet.Scandlines mener, at den lange periode med statsstøtte står i skærende kontrast til den tilbagebetalingstid på 36 år, som Femern A/S og den danske stat opererer med nationalt.- Systemet har i årevis udvist magtarrogance i forsøget på at tromle en Femern-godkendelse igennem, både i Danmark og i Tyskland med henvisning til, at det var ’politisk ønskeligt’. EU-Kommissionens forsøg på at anvende samme metoder har nu med EU-Domstolens afgørelse fået en klokkeklar besked om, at lov er lov, og at regler skal følges. Det er både jeg og mine mange medarbejdere glade for, siger Søren Poulsgaard Jensen.Læs også: