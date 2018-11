EU-Parlamentets transportudvalg siger ja til frihandelsaftale med Japan

Onsdag 14. november 2018 kl: 12:34

Af: Redaktionen Ved afstemningen i EU-Parlamentets Transportudvalg stemte 25 for, 10 stemte i mod, mens en enkelt hverken stemte for eller imod. Danske Rederier peger på, at en ny handelsaftale mellem EU og Japan rummer et væsentligt potentiale for søfarten.- Som eksportnation nyder Danmark godt af den øgede handel, der typisk følger med nye handelsaftaler. Det er i høj grad også gældende for skibsfarten, der sidste år havde eksportaktiviteter med Japan for 2,7 milliarder kroner. Godkendelsen af aftalen med Japan er samtidigt med til at styrke EU's handelsdagsorden ved at sende et stærkt signal om frihandel i en tid, hvor protektionisme og indadskuende politik flere steder sætter dagsordenen, siger Jacob K. Clasen, direktør i Danske Rederier.



Handelsaftalen mellem EU og Japan vil skabe et handelsområde med ca. 600 millioner mennesker, tælle en tredjedel af verdens samlede bruttonationalprodukt og udgøre 40 procent af verdenshandelen. Det vil fjerne næsten alle toldsatser på europæiske produkter og tjenesteydelser til Japan, hvilket i dag udgør omkring en milliard euro årligt.





- Det er meget positivt, at aftalen nu har fået støtte i Transportudvalget. Handelsaftalen er den største bilaterale handelsaftale mellem EU og et tredjeland nogensinde, der tilsammen udgør 30 procent af verdens BNP. Nu bliver det lettere og billigere at handle med hinanden. Det gavner i sidste ende europæiske forbrugere og virksomheder, siger Bendt Bendtsen, der er medlem af EU-Parlamentet for Det Konservative Folkeparti.





Handelsaftalen vil derudover åbne markedet for tjenesteydelser, som e-handel, posttjenester, energi og telekommunikation, mens den på det maritime område vil sikre en fastholdelse af en fri og lige adgang til det japanske marked.





- Aftalen indeholder også et maritimt kapitel, som sikrer lige og uhindret adgang for international søtransport. Dette er altafgørende for at sikre danske rederiers uhindrede transportaktiviteter i Japan. Derudover tillader aftalen gensidig uhindret adgang til maritime tjenesteydelser, som også er en vigtig sikkerhed, når rederier arbejder i tredjelande uden for EU, siger Bendt Bendtsen.





EU-Parlamentet, som skal give sit samtykke inden aftalen kan træde i kraft, forventes at gøre dette på plenarmødet til december. Hvis aftalen her godkendes, vil den træde i kraft, så snart den japanske regering ratificerer den.







