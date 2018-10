VLAK-Regeringen vil stoppe salg af nye diesel- og benzinbiler i 2030

Af: Jesper Christensen Forslaget om at stoppe for salg af nye diesel- og benzinbiler i 2030 er en del af det klima-udspil, som VLAK-Regeringen ventes at lægge frem inden alt for længe. For få dage siden foreslog Klimarådet, at Regeringen skulle stoppe salget af benzin- og dieselbiler i 2030.Set i lyset af de seneste års udvikling af el-biler bliver det et løfte, der er let af holde uanset, hvilken regering, Danmark har i 2030. De fleste bilproducenter har el-biler og hybridbiler på programmet i dag - og set ud fra deres meldinger om, hvad de vil lancere i de nærmeste år, vil bæredygtige personbiler indtage en større og større del af modelprogrammerne.