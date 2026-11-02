Chauffør kørte 93 km/t i sit vogntog - i byzone

Mandag 2. november 2026 kl: 11:18

Førerne af de 21 køretøjer kan se frem til at få en bøde og et klip i deres kørekort, mens lastbilchaufføren i sættevognstoget kan se frem til en betinget frakendelse af kørekortet - plus en bøde.





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