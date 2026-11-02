Chauffør kørte 93 km/t i sit vogntog - i byzone
Mandag 2. november 2026 kl: 11:18Af: Redaktionen
Lørdag aften målte en AKT-vogn fra Syd- of Sønderjyllands Politi et sættevognstog i landsbyen Højrup mellem Toftlund og Ribe til at køre 93 kilometer i timen, selvom hastighedsgrænsen er 50 kilometer i timen. Lastbilen var et ud af 22 køretøjer, der blev målt ti at køre for hurigt i landsbyen
Førerne af de 21 køretøjer kan se frem til at få en bøde og et klip i deres kørekort, mens lastbilchaufføren i sættevognstoget kan se frem til en betinget frakendelse af kørekortet - plus en bøde.
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