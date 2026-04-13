Containertransportør har fået fem på stribe - to gange
Mandag 13. april 2026 kl: 11:28Af: Redaktionen
(Foto: Volvo Trucks Danmark)
Volvo Truck Center i Aarhus leverede i slutningen af marts 10 nye tre-akslede FH 6x2 Aero-trækkere til Dania Connect A/S, der har hovedsæde i Aarhus og specialiseret i transport af skibscontainere
Volvo Trucks Danmark fremhæver, at de 10 trækkere er med Volvo FH XL Aero førerhus, 500 TurboCompound motor med I-See, I-shift automatgearkasse, motorbremse VEB+, Volvo Dynamisk Styring, CMS-kameraspejle, lædersæder, Intelligent fartpilot og meget mere.
Alle bilerne er opbygget og klargjort hos Volvo Truck Center og leveret med Guld-servicekontrakt.
(Foto: Volvo Trucks Danmark)
