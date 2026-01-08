Lastbilchauffør blev fløjet til Rigshospitalet efter uheld

Torsdag 8. januar 2026 kl: 09:33

Chaufføren i den ene lastbil - en 53-årig mand - blev fløjet til behandling på Rigshospitalet. Ifølge politiet er hans tilstand er stabil, mens den anden chauffør - en 24 årig mand fra Lolland, slap uskadt fra sammenstødet.









En 61-årig kvinde i en personbil undveg lastbilerne, men gled ud på marken. Hun kom ikke noget til. Vejen - Rute 291 - var spærret i knap tre en halv time, mens redningsberedskab og politiets bilinspektør arbejdede på stedet.









© Copyright 2026 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.