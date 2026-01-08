Lastbilchauffør blev fløjet til Rigshospitalet efter uheld
Torsdag 8. januar 2026 kl: 09:33Af: Redaktionen
Onsdag klokken 16.21 fik Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi en anmeldelse om, at der var sket et færdselsuheld på Højrebyvej uden for Søllested mellem Maribo og Nakskov.To lastbiler var stødt sammen i det glatte føre, så vejen var spærret
Chaufføren i den ene lastbil - en 53-årig mand - blev fløjet til behandling på Rigshospitalet. Ifølge politiet er hans tilstand er stabil, mens den anden chauffør - en 24 årig mand fra Lolland, slap uskadt fra sammenstødet.
En 61-årig kvinde i en personbil undveg lastbilerne, men gled ud på marken. Hun kom ikke noget til. Vejen - Rute 291 - var spærret i knap tre en halv time, mens redningsberedskab og politiets bilinspektør arbejdede på stedet.
