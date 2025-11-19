Is fra forankørende lastbil ramte forruden på en bagvedkørende
Onsdag 19. november 2025 kl: 10:26Af: Redaktionen
Lidt efter midnat natten til onsdag fik Midt- og Vestsjællands Politi en melding fra en lastbilchauffør, der kørte på Motorvej E20 ved Køge, om, at en forankørende lastbil tabte is fra taget. Noget af isen havde ramt den bagvedkørende lastbil på forruden
I første omgang så det ud til, at forruden havde taget skade, men det viste sig senere, at det tilsyneladende ikke var tilfældet. En patrulje var i området og hjalp med at få bragt den forreste lastbil til standsning, så parterne kunne udveksle oplysninger.
Midt- og Vestsjællands Politi peger i den anledning på, at man skal huske at fjerne sne og is fra sit køretøj inden, man begiver sig ud i trafikken.
