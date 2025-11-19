Is fra forankørende lastbil ramte forruden på en bagvedkørende

Onsdag 19. november 2025 kl: 10:26

I første omgang så det ud til, at forruden havde taget skade, men det viste sig senere, at det tilsyneladende ikke var tilfældet. En patrulje var i området og hjalp med at få bragt den forreste lastbil til standsning, så parterne kunne udveksle oplysninger.









Midt- og Vestsjællands Politi peger i den anledning på, at man skal huske at fjerne sne og is fra sit køretøj inden, man begiver sig ud i trafikken.

