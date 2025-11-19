Kvindelig EU-Politiker fremhæver 19. november som mændenes internationale kampdag

Onsdag 19. november 2025 kl: 11:32

- Når vi taler om ligestilling, peger vi tit på toppen. For sådan er virkeligheden - mænd fylder ofte mest i statistikkerne deroppe, skriver Marianne Vind på sin Facebook-profil.









Hun peger på, at mænd så også fylder alt for meget i mange af de hårde tal i bunden af samfundet. Mange mænd knokler i fysisk nedslidende job hele livet. Og flere af dem er for længe om at række ud, bede om hjælp og gå til lægen.









Marianne Vind fremhæver, at ulighed og ulige muligheder rammer skævt i vores samfund.









- Det skal vi ikke være bange for at pege og handle på. Det skal vi turde tale om. Især i dag, hvor det er mændenes internationale kampdag, skriver hun videre.

















Lidt om International Men’s Day - Mændenes internationale kampdag:

International Men’s Day er en årlig international begivenhed, der siden 1999 har været fejret 19. november

I 2009 blev følgende hovedformål med dagen lagt fast:

At fremme positive mandlige forbilleder, ikke kun filmstjerner og sportsfolk, men også almindelige mænd, der lever anstændige liv

At fejre mænds positive bidrag til samfund, fællesskaber, familie, ægteskab, børnepasning og miljø

At sætte fokus på mænds sundhed og trivsel, socialt, følelsesmæssigt, fysisk og åndeligt

At belyse diskrimination af mænd i social omsorg, sociale holdninger og forventninger samt i love og rettigheder

At forbedre forholdet mellem kønnene og fremme ligestilling mellem kønnene

At skabe en sikrere, bedre verden, hvor mennesker kan være trygge og vokse for at nå deres fulde potentiale

(Kilde: Wikipedia)









Mændenes internationale kampdag skal ikke nødvendigvis ses som et modstykke til kvindernes internationale kampdag.

