Blokvognstrækker er sendt til Tølløse
Fredag 14. november 2025 kl: 10:16Af: Redaktionen
Volvo Truck Center i Holbæk leverede i sidste uge en ny tre-akslet Volvo FH780 6x4 blokvognstrækker til Jesper Thygesen A/S, der har hjemsted i Tølløse mellem Holbæk og Ringsted
Om den nye Volvo FH780 6x4 blokvognstrækker:
- Globetrotterførerhus
- I-Shift-gearkasse med to Crawler gear
- Fuld luftaffjedring
- Work remote
- Volvo Dynamic Steering
- Hjørnekamera
De rustfrie skabe og aluafdækning er udført hos FJ Lastvagnar i Hasslarp i Skåne, mens lakeringen med de mange detaljer er udført hos AUMA i Frederikssund.
Den sidste klargøring er udført af Volvo Truck Centers opbyggerteam i Holbæk, mens salgschef Peter Hansen fra Volvo Truck Center i Holbæk har stået for salg og levering.
I oktober leverede Volvo Truck Center i Holbæk også en ny Volvo FH til Jesper Thygesen A/S.. Den gang var det en fire-akslet Volvo FH750 med Globetrotter-førerhus opbygget med Palfinger 165 TM kran.
