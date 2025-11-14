Blokvognstrækker er sendt til Tølløse

Fredag 14. november 2025 kl: 10:16

Om den nye Volvo FH780 6x4 blokvognstrækker:





Globetrotterførerhus

I-Shift-gearkasse med to Crawler gear

Fuld luftaffjedring

Work remote

Volvo Dynamic Steering

Hjørnekamera

De rustfrie skabe og aluafdækning er udført hos FJ Lastvagnar i Hasslarp i Skåne, mens lakeringen med de mange detaljer er udført hos AUMA i Frederikssund.





Den sidste klargøring er udført af Volvo Truck Centers opbyggerteam i Holbæk, mens salgschef Peter Hansen fra Volvo Truck Center i Holbæk har stået for salg og levering.





I oktober leverede Volvo Truck Center i Holbæk også en ny Volvo FH til Jesper Thygesen A/S.. Den gang var det en fire-akslet Volvo FH750 med Globetrotter-førerhus opbygget med Palfinger 165 TM kran.





© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.