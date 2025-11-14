Klik venligst



Redaktion   •   Abonnement   •   Nyhedsmail   •   Annoncering   •   Skriv din egen nyhed   •   Websider og PR   •   Hjælp   •   Transportjob
Forsiden
Login       Husk mig    Glemt login?
Søg i artikler  
      

Blokvognstrækker er sendt til Tølløse

Fredag 14. november 2025 kl: 10:16
Af: Redaktionen

Blokvognstrækker er sendt til Tølløse

Volvo Truck Center i Holbæk leverede i sidste uge en ny tre-akslet Volvo FH780 6x4 blokvognstrækker til Jesper Thygesen A/S, der har hjemsted i Tølløse mellem Holbæk og Ringsted

Om den nye Volvo FH780 6x4 blokvognstrækker:

  • Globetrotterførerhus
  • I-Shift-gearkasse med to Crawler gear
  • Fuld luftaffjedring
  • Work remote
  • Volvo Dynamic Steering
  • Hjørnekamera
 
De rustfrie skabe og aluafdækning er udført hos FJ Lastvagnar i Hasslarp i Skåne, mens lakeringen med de mange detaljer er udført hos AUMA i Frederikssund.
 

Den sidste klargøring er udført af Volvo Truck Centers opbyggerteam i Holbæk, mens salgschef Peter Hansen fra Volvo Truck Center i Holbæk har stået for salg og levering.

 
I oktober leverede Volvo Truck Center i Holbæk også en ny Volvo FH til Jesper Thygesen A/S.. Den gang var det en fire-akslet Volvo FH750 med Globetrotter-førerhus opbygget med Palfinger 165 TM kran.




Klik venligst

© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Print siden  

- Kvinde kørte ud foran en lastbil
- Betonstumper faldt af læsset - og flere biler punkterede
- Fredag 14. november 2025 lå brændstofpriserne på følgende niveau
- Lastbilchauffør fik amputeret begge ben efter ulykke i jernbaneoverskæring
- Blokvognstrækker er sendt til Tølløse
- Genbrugsvirksomhed i Frederiksværk kører elektrisk
- Kurervirksomhed er kåret som en af verdens bedste arbejdspladser
- Ung transportkoncern har åbnet selskab i Dubai
- Speditørvirksomhed i Horsens er gået konkurs
- Mindre logistik-selskab i Aarhus er kørt i skifteretten uden egenkapital
- EU-Kommissionen er tilfreds med dommen over EU's direktiv om minimumslønninger
- Tolderne har fundet tre gange så meget cannabis
Skriv din kommentar:
Alle felter skal udfyldes!

Titel:
 
Kommentar:
 
Navn:
 
Email:

Adresse:

By:

Indtast bogstaverne: ÆØÅ
 - så hjælper du os med at undgå spam.

Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!
Klik venligst