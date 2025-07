Nordjysk transportvirksomhed er rykket ind hos konkursramt virksomhed i Kolding

Mandag 28. juli 2025 kl: 11:54

Af: Jesper Christensen

Det nye navn, der dukker op på contrans.dk, er NTS – Contrans, der har hovedkontor på Contrans' adresse på Merkurvej i Kolding og en afdeling på Følfodvej i Vodskov nordøst for Aalborg. CVR-nummeret er 27927947, og tjekker man nummeret kan man se, at det er knyttet til transportvirksomheden Nordjysk Transport Service A/S på Følfodvej i Vodskov.









Nordjysk Transport Service A/S er ejet af holdingselskabet Blach Holding ApS med CVR-nummer 28329873, som så er ejet af Heine Blach Jensen i Gandrup.









Nordjysk Transport Service A/S, der blev etableret i 2004, havde ifølge CVR-registeret 26 ansatte i maj i år.









Nordjysk Transport Service A/S har kunnet overtage den konkursramte transportvirksomhed i Kolding med støtte fra forskellige investorer.









Man kan også se ejerskiftet på Contrans' biler, der har fået NTS - Nordjysk Transport Service A/S' navn på dørene.

















