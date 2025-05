Universalværksted i Holstebro er blevet center for eftermarkedsdele

Tirsdag 20. maj 2025 kl: 11:48

Af: Redaktionen

TRP detailnetværket, der blev lanceret i begyndelsen af 1990'erne med et beskedent udvalg af reservedele, tilbyder i dag over 80.000 universaldele i 46 lande over hele verden til alle mærker af lastbiler og påhængskøretøjer. Det betyder, at transportvirksomheder har adgang til alle nødvendige dele til deres vognpark samme sted. TRP tilbyder også vedligeholdelse og skræddersyede reparationer til køretøjer og vognparker af alle mærker . ikke blot Paccars egne mærker, der i Europa først og fremmest er DAF-lastbiler.









TRP Thybo Biler

Thybo Biler driver to uafhængige lastbilværksteder i Holstebro og Thisted i det nordvestlige Danmark. Thybo Biler er også forhandler af køretøjer fra eksempelvis Iveco og Isuzu. Den nye TRP Store i Holstebro ligger tæt ved Rute 11, der er den nord- og sydgående hovedvej i det vestlige Jylland.









- Vi er glade for at kunne udvide vores service til vores kunder gennem samarbejdet med TRP, siger Henning Mikkelsen, der ejer Thybo Biler.









- TRP hjælper os med at udvide vores sortiment med reservedele af høj kvalitet og enestående service, der understøtter vores ambition om at vokse yderligere, siger han videre.









Fokus på kunden

- Vi er glade for at fejre åbningen af TRP Store nummer 150 i samarbejde med Thybo Biler, siger Dick Leek, der er administrerende direktør for Paccar Parts Europe, og fortsætter:









- Denne milepæl understreger vores bestræbelser på at levere service og produkter af høj kvalitet til vores kunder via et stadigt voksende netværk af serviceorienterede TRP Stores.

