Ny el-færge er på vej mod sommertravlhed

Mandag 19. maj 2025 kl: 11:35

Af: Redaktionen Et af de sidste billeder af elfærgen, »Nerthus«, ved kajen hos Cemre Shipyard i Tyrkiet, lige inden færgen satte kursen mod Danmark. (Foto: Molslinjen)

Den batteri-elektriske færge »Nerthus«, der har backup-motorer på diesel, er sejlet fra Cemre Shipyard, der ligger ud mod Marama-havet tæt på Istanbul i Tyrkiet. »Nerthus« er den første af to nye el-færger, som Molslinjen får bygget på det tyrkiske værft til rederiets ruter Alslinjen og til Samsølinjen.









- Begge vores nybygninger har været ramt af forsinkelser. Jordskælv og den ustabile situation i den tyrkiske økonomi har spillet ind, så det er med lettelse, at vi nu kan sende den første færge hjemover, siger Molslinjens administrerende direktør, Kristian Durhuus.









El-færgen har backup-motorer på diesel, og det er dem, som driver færgen på den cirka 18 dage lange rejse, da det ikke er muligt at modtage strøm til færgens batterier, før den lander i de specialbyggede lejer i Ballen og Kalundborg. Færgen skal hente nyt brændstof en enkelt gang på turen i spanske Vigo.









- Vi skal krydse flere farvande, hvor vejret spiller en stor rolle for besætningens muligheder for at holde tidsplanen, så vi håber på gode forhold for vores mandskab, siger Kristian Durhuus.









Det bliver Molslinjens Mikael Kjerulf, der er kaptajn på turen hjem, og Tino Munck, der er maskinchef. De skal sejle den første af to el-færger, som ifølge Molslinjen kommer til at sætte nye standarder for el-færger i Danmark.









Elfærgen, der er 117 meter lang, skal drives af batterier på 3,1 MWh. Færgen kan transportere 188 biler og 600 passagerer på en overfart og vil kunne sejle emissionsfrit på sin rute.









- Vi har valgt elektrificering som vores vej gennem den grønne omstilling, og derfor er det meget spændende for os at få den første færge hjem, som er bygget til en meget grønnere fremtid for dansk færgefart, siger Kristian Durhuus.









»Nerthus« forventes at lægge til i Kalundborg i starten af juni. Herefter skal færgen gøres klar og godkendes af de danske myndigheder, mandskab skal trænes og lejerne og strømtilslutninger testes inden den første tur mandag 16. juni.













© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.