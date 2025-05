Kommunalt ejet selskab vinder restaffaldsbehandling i tre nye kommuner

Mandag 19. maj 2025 kl: 15:09

Af: Redaktionen I 2024 udnyttede Argo energien i 351.087 ton restaffald. Det svarede til varme til cirka 56.000 husstande og strøm til omtrent 81.000. (Foto: Argo)

Med aftalerne styrker Argo sin position som en af Sjællands centrale aktører inden for restaffaldsbehandling og udvider samtidig sit samarbejde med kommuner uden for ejerkredsen. Aftalerne er resultatet af en offentlig udbudsproces og betyder, at restaffaldet fra de tre kommuner fremover bliver energiudnyttet på Argo's affaldsenergianlæg i Roskilde.









- Vi er naturligvis tilfredse med det nye samarbejde med Allerød, Hørsholm og Rudersdal. Vi ser det som en anerkendelse af, at Argo leverer løsninger, der tilgodeser både økonomiske og miljømæssige hensyn, og vi ser frem til at leve op til den tillid, kommunerne viser os, siger Trine Lindegaard Holmberg, der er direktør i Argo.









Ni ejerkommuner og syv nye samarbejder

Argo vandt tidligere udbud om restaffaldsbehandling i samtlige af selskabets ni ejerkommuner - Greve, Holbæk, Kalundborg, Køge, Lejre, Odsherred, Roskilde, Solrød og Stevns. Derudover har syv andre kommuner valgt Argo som samarbejdspartner - senest Allerød, Hørsholm og Rudersdal og tidligere Fredensborg, Helsingør, Slagelse og Sorø.





Alle nye aftaler træder i kraft tirsdag 1. juli og løber i op til fire år.









Om Argo:

Argo er et fælleskommunalt affalds- og energiselskab, som omdanner affald til ressourcer. Argo er ejet af Greve, Holbæk, Kalundborg, Køge, Lejre, Odsherred, Roskilde, Solrød og Stevns kommuner, hvor der samlet bor 441.500 mennesker og er 34.000 virksomheder

Argo's kraftvarmeværk i Roskilde producerer fjernvarme og elektricitet ved at udnytte energien i restaffald

Argo driver også 14 genbrugspladser, to genbrugsbutikker og et miljøcenter, hvor medarbejderne omlaster, sorterer og deponerer affald

























