Vognmandsfirma i Brønderslev har solgt sine biler fra

Mandag 19. maj 2025 kl: 11:16

Lidt om ejerne af PK Logistik A/S.

J. Bundgard Invest ApS i Hjørring, der er ejet af Jesper Bundgaard Madsen, der også ejer Vendelbo Spedition A/S

Per Ørum Jensen Holding ApS, der er ejet af vognmand Per Ørum Jensen i Tornby ved Hirtshals

Trine Støwe Holding ApS, der er ejet af Trine Høtoft Kristiansen i Brønderslev

Af: Redaktionen PK Logistik A/S, der er ejet af J. Bundgard Invest ApS i Hjørring, Per Ørum Jensen Holding ApS i Tornby syd for Hirtshals og Trine Støwe Holding ApS i Brønderslev, har solgt sine to resterende lastbiler til Vendelbo Spedition i Hjørring og Dronninglund Transport ApS i DronninglundFremover vil PK Lastvognsservice ApS bære PK-navnet videre og støtte vognmandsbranchen med reparation og vedligeholdelse af lastbiler og påhængskøretøjer. PK Lastvognsservice ApS er ejet af af Trine Høtoft Kristiansen og Kristian Høtoft Kristiansen i Brønderslev.PK Logistik A/S er ifølge CVR-registeret ejet af: