Nye EU-regler om sikker transport af pla­stik­gra­nu­lat vækker glæde hos rederiorganisation

Onsdag 14. maj 2025 kl: 12:29

Af: Redaktionen

Det er et stort problem, hvis store mængder små plastperler, kendt som pla­stik­gra­nu­lat, havner i havet. da det er en form for plast­foru­re­ning, der kan være meget vanskelig at fjerne. Derfor er det et vigtigt skridt fremad, at EU har vedtaget bindende regler for at sikre en mere sikker transport af pla­stik­gra­nu­lat.









- De nye regler har et stærkt fokus på forebyggelse, inddæmning og effektiv oprensning af spild. Det er præcis det, vi har efterspurgt. Jeg er glad for, at reglerne styrker mil­jø­be­skyt­tel­sen uden at pålægge det maritime erhverv unødige administrative byrder samtidig med, at de sikrer fair konkurrence mellem EU- og ikke-EU-rederier. Det er en balanceret og pragmatisk tilgang, som vi fuldt ud kan støtte, siger Nina Porst, der er direktør for Klima, Miljø og Sikkerhed i Danske Rederier.









Med reglerne indføres specifikke forpligtelser for søgående fartøjer, der transporterer pla­stik­gra­nu­lat, i fuld over­ens­stem­mel­se med IMO’s anbefalinger. Tiltagene bekræfter re­de­ri­er­hver­vets engagement i bæredygtighed og understøtter en sammenhængende international lov­giv­nings­ram­me.









Danske Rederier glæder sig særligt over, at reglerne er udformet, så de kan tilpasse eventuel fremtidig udvikling på området. Skulle IMO vedtage yderligere globale tiltag for at bekæmpe plast­foru­re­ning fra spild af pla­stik­gra­nu­lat, er EU’s ramme designet til at kunne tilpasses herefter.









Nøg­le­be­stem­mel­ser og tidsplan

Reglerne gælder for alle økonomiske aktører i EU, der håndterer mere end fem ton pla­stik­gra­nu­lat, herunder EU- og ikke-EU-transportører, som fragter dem via vej, jernbane, indre vandveje eller søvejen.









For søtransport gælder følgende specifikke krav:

Pla­stik­gra­nu­lat skal pakkes i højkvalitets, forseglede beholdere

Der skal gives klar og præcis information om indholdet

Emballagen skal bære en ad­var­sels­mær­kat og et piktogram - eller disse skal fremgå af et ledsagende sik­ker­heds­da­ta­blad

Strenge regler for stuvning skal overholdes

Ved utilsigtet spild skal be­red­sk­ab­stje­ne­ster straks underrettes, og alle nødvendige for­an­stalt­nin­ger skal iværksættes for at begrænse miljøskader og forhindre gentagelse

Reglerne træder i kraft 20 dage efter of­fent­lig­gø­rel­se i Den Europæiske Unions Tidende. For søtransport vil reglerne finde anvendelse 36 måneder efter ikraft­træ­del­sen.









her: Interesserede kan læse mere om transport af pla­stik­gra­nu­lat til søs på IMO’s webside med spørgsmål og svar om emnet - klik









© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.