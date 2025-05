Småøer kan få særligt tilpassede postløsninger

Onsdag 7. maj 2025 kl: 12:57

Eksempler på initiativer kan være:

Der kan ydes støtte til indretning af en brev- og pakkeshop i eksisterende detailhandel på øen eller i lokaler, som tilvejebringes lokalt og eksempelvis drives af en lokal forening

Der kan ydes støtte til initiativer til opsætning og vedligeholdelse af brev- og pakkeanlæg på øen

Der kan ydes støtte til lønudgifter til omdeling og afhentning af post, for eksempel hvis en lokal beboer omdeler breve og pakker

Af: Redaktionen - Der er nogle særlige forhold ved at dele post ud på småøerne, og derfor laver vi nu en pulje, som kan bruges til skræddersyede løsninger for ø-samfundene. Øboerne kender deres lokale forhold bedst og har derfor de bedste forudsætninger for at indrette postbetjeningen optimalt, siger transportminister Thomas Danielsen (V).Der lægges op til, at der for andet halvår af i år afsættes 5,4 millioner kroner i puljen. Formålet med puljen er at støtte lokale løsninger til postbetjeningen på de mindre øer.





Der er frist for indsendelse af interessetilkendegivelser fredag 15. august. Hjemkommunerne for de omfattede øer kan sende en interessetilkendegivelse til Trafikstyrelsen, hvori de ønskede initiativer beskrives. Efterfølgende vil der være en politisk drøftelse af interessetilkendegivelserne blandt partierne bag postaftalen fra 2023.





Transportministeriet oplyser, at Trafikstyrelsen vil udsende nærmere information til de relevante kommuner.





