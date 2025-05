Politiet tog sig af gratister i bussen

Tirsdag 6. maj 2025 kl: 13:22

Af: Redaktionen

På toenhalv time blev 10 personer taget i at kør uden billet i bussen, og i to tilfælde måtte de civilklædte politifolk skride ind og hjælpe kontrollørerne. Det lykkedes to passagerer uden billet at stikke af fra bussen, da de blev opdaget.









En 14-årig dreng fra Roskilde råbte hånlige kommentarer efter de civilklædte politifolk, og han blev kort tilbageholdt og fik en påtale for sin adfærd. Hans mor blev underrettet om episoden.









Nærbetjentene fra Midt- og Vestsjællands Politi vil gentage buskontrollen på strækningen senere, da det var tydeligt, at der var en skæv tendens blandt nogle passagerer, som krævede en opfølgning.





