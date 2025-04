Modulvogntog med aerodynamiske førerhuse tillades i Danmark

Mandag 7. april 2025 kl: 11:21

Af: Redaktionen

Mere aerodynamiske førerhuse kan medvirke til at mindre energiforbrug og dermed mindre CO2-udledning alt efter, hvilen form for brændstof, der driver motoren frem.









Flere lastbilproducenter har de senere år udviklet mere aerodynamiske førerhuse på baggrund af reviderede regler for lastbilers dimensioner. Det gælder blandt andet hollandske DAF, men lastbiler med mere aerodymaniske førerhuse har ikke kunnet kobles sammen til modulvogntog på grund af nogle krav om drejeradius.









Nu har SVM-Regeringen sammen med SF, Liberal Alliance, Konservative, Dansk Folkeparti og Radikale, der står bag den nuværende forsøgsordning med kørsel med modulvogntog, besluttet at udmønte ti millioner kroner fra den pulje, der i 2014 blev afsat til at indrette næsten hele det statslige vejnet til kørsel modulvogntog, til den nødvendige tilpasning af vejnettet til modulvogntog med de mere aerodynamiske førerhuse, der er op til 30 centimeter længere end de normale førerhuse.









Lastbiler udstyret med aerodynamiske førerhuse er længere end almindelige lastbiler, og dermed bliver modulvogntog med de pågældende lastbiler tilsvarende længere - og længere end de nuværende tilladte 25,25 meter. Transportministeriet oplyser, at det vil være muligt at tillade de op til 30 centimeter længere modulvogntog uden større tilpasninger af det vejnet, som modulvogntog i dag må benytte. Samtidig vil længere modulvogntog med aerodynamiske førerhuse ikke påvirke trafiksikkerheden.









Vejdirektoratet vurderer, at der kan være behov for at lave vejtilpasninger i visse situationer, især ved skarpe sving og primært på det kommunale vejnet.





Den nødvendige tilladelse vil blive givet ved at ændre den bekendtgørelse, der giver tilladelse til kørsel med modulvogntog. Det vil endvidere være nødvendigt at give EU-Kommissionen om ændringen, der forventes at kunne træde i kraft i 2026.





