Selskab med faste forbindelser melder om stigende trafik

Torsdag 27. marts 2025 kl: 15:23





Sund & Bælt - Biltrafik Antal køretøjer I alt pr. år (mio.) Gennemsnit pr. døgn Stigning pr. døgn 2024 2023 2024 2023

Storebælt 13,7 13,6 37.376 37.346 0,1 pct. Øresund 7,6 7,3 20.692 19.971 3,6 pct.

(Kilde: Sund & Bælt)





Af: Redaktionen På Storebæltsbroen steg lastbiltrafikken med 3,0 procent, mens der var et mindre fald i personbiltrafikken på 0,2 procent i forhold til 2023. I gennemsnit passerede over 37.000 køretøjer forbindelsen i døgnet, og vejtrafikken satte ny årsrekord med knap 13,7 millioner køretøjer. Omsætningen fra vejtrafikken på Storebæltsforbindelsen var på 3.237 millioner kroner, hvilket var en stigning på 2,6 procent i forhold til 2023.På Øresundsbron steg personbiltrafikken med 3,8 procent., mens lastbiltrafikken endte med en stigning på 1,2 procent. Vejtrafikken satte ny årsrekord med 7,6 millioner køretøjer. Dagstrafikken var på knap 21.000 i 2024.I delårsrapporten fra tredie kvartal forventede Sund & Bælt et årsresultat før dagsværdireguleringer og skat i størrelsesordenen 1,9 - 2,0 milliarder kroner. Det realiserede resultat blev på 2,176 milliarder kroner endte dermed over den udmeldte forventning. Det bedre resultat skyldes lavere inflation end forventet og en højere trafikvækst i anden halvdel af året end i første halvår.- Det har været et travlt år over de store broer i 2024, hvor der blev sat flere rekorder. August blev den travleste måned nogensinde på Storebælt med knap 1,4 millioner køretøjer, og på begge broer blev årsrekorden slået. Trafikken bidrager sammen med den lave inflation til, at vi får et tilfredsstillende resultat for året, der ligger over vores forventninger, siger administrerende direktør i Sund & Bælt, Mikkel Hemmingsen.