41-årig mand stak flextrafikchauffør i halsen med en kniv

Torsdag 27. marts 2025 kl: 11:41

Af: Redaktionen Den 41-årige mand trak undervejs med flextaxien til Roskilde Sygehus af ukendte årsager en kniv og stak den 27-årige mand, der kørte flextaxien i halsen. Den 41-årige mand forsvandt herefter fra stedet.- Vi satte straks en meget omfattende eftersøgning i gang i hele Roskilde, hvor vi med hundepatruljer og en af Forsvarets helikoptere forsøgte at finde manden. Han blev anholdt omkring klokken fem i forbindelse med, at han knuste en rude i Sankt Hans Gade, siger vicepolitiinspektør Lars Krogsgaard fra Midt- og Vestsjællands Politi.Ifølge politiet var den 27-årige torsdag formiddag fortsat i kritisk, men stabil tilstand.- Der udestår fortsat en del efterforskning for at kortlægge hændelsesforløbet. Derfor har vi dagen igennem været til stede flere steder rundt om i Roskilde for at søge med hunde og foretage tekniske undersøgelser, siger Lars Krogsgaard.Midt- og Vestsjællands Politi vil torsdag gennemføre en tryghedsskabende indsats forskellige steder i Roskilde, så borgere, der har oplysninger i sagen eller som har spørgsmål om nattens hændelse kan tage kontakt til politiet.Lokalpolitiet vil derfor kunne træffes ved en mobil politistation på Hestetorvet fra klokken 12-14, 16-18 og 19-20.Derudover vil lokalpolitiet også være ekstra synlige i resten af byen med både gående og kørende patruljer.