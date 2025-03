PtX-anlæg ved Aaberaa har produceret den første e-methanol

Onsdag 26. marts 2025 kl: 12:10

Af: Redaktionen

Methanolen blev produceret på den ene ud af to produktionslinier ud fra biogen CO2, der blev leveret fra Tønder Biogas med lastbil.









European Energy oplyser, at methanol-produktionen nu vil blive øget, og at anlægget har en kapacitet til at producere 42.000 ton e-methanol årligt ved hjælp af tre elektrolyseanlæg leveret af Siemens Energy.









Energien til at drive produktionen vil først og fremmest komme fra et lokalt solcelleanlæg i Kassø.









I januar begyndte European Energy at producere brint på anlægget i Kassø. Brinten (H2) bruges i methanol-produktionen, hvor den sammen med biogen CO2 blive omdannet til methanol (CH3-OH).









PtX-anlægget i Kassø er det hidtil største anlæg i verden, der kan producere e-methanol, som eksempelvis kan bruges som brændstof i skibe.









European Energy forventer, at produktionen vil være oppe at køre i fuld skala i løbet af foråret.

