Forventningerne var højere end året kunne imødekomme

SHIPPING-KONCERN I ESBJERG:

Onsdag 26. marts 2025 kl: 10:08

Af: Redaktionen

Hos Blue Water peger man på, at det globale fragtmarked i 2024 var påvirket af høj inflation, høje renter, skarp konkurrence samt geopolitiske faktorer, som var årsag til betydelige udsving og ændringer i fragtrater og volumener. Derfor kom Blue Water's 2024-regnskab ikke til at leve op til forventningerne.









Årsrapporten for Blue Water Holding, der omfatter alle transportkoncernens aktiviteter, viser, at omsætningen i 2024 steg med 538 millioner kroner til 9,497 milliarder kroner, men at overskuddet faldt fra 147 millioner kroner før skat i 2023 til 23 millioner kroner før skat i 2024, hvor koncernen havde budgetteret med et resultat på mellem 150 og 170 millioner kroner før skat.









- Vi er ikke tilfredse med det samlede resultat for 2024. Vi vækstede som planlagt vores toplinje, men formåede ikke at omsætte det til et tilfredsstillende resultat. Det er der flere årsager til. I det volatile marked kom vi svagt ud af første del af året, og selvom vi i anden del af året leverede bedre, formåede vi ikke at nå budgettet for året, siger Søren Nørgaard Thomsen, der peger på , at koncernen, der har hovedsæde i Esbjerg i de seneste år er vokset globalt - både på omsætning, fragtmængder og antal medarbejdere - og har leveret tilfredsstillende resultater.









- Vi gik ind i 2024 med en organisation, der var sat op til yderligere vækst, og da vi ikke leverede de forventede marginer på vores aktiviteter, var vores omkostningsbase for høj i forhold til aktivitetsniveauet. Der kom bedre balance i driften i løbet af året, og vi fortsætter i 2025 med at have fokus på effektivisering, omkostninger og konsolidering for at forbedre bundlinjen, siger Søren Nørgaard Thomsen.





Øget fokus på kunderne

Forventningerne til 2025 er et resultat på 140-160 millioner kroner før skat, og hos Blue Water peger man på, at de første måneder af 2025 ligger fint i forhold til budgettet.









I første del af 2025 indarbejdes en ny 2030-strategi og overordnede ændringer i organisationen. Med den nye strategi kan Blue Water fortsat udvikle og udvide sin forretning ved at være tæt på kunderne og markederne, men med større fokus på profitabel vækst og mere effektiv drift. Organisatorisk styrkes det regionale fokus for at placere ansvaret og beslutningskraften endnu tættere på kunderne og Blue Water's lokale markeder verden over.









- I Blue Water har vi altid været gode til at skabe løsninger sammen med vores kunder og skabe langvarige samarbejder. Det ønsker vi at fastholde og styrke. Med ændringerne i vores organisation vil vores dygtige ledere og medarbejdere i endnu højere grad - baseret på vores solide globale setup - kunne forbedre og udvikle samarbejdet i forhold til kunderne og det lokale marked. Vi ser derfor frem til 2025 med et stærkt strategisk fokus, siger Søren Nørgaard Thomsen.













Blue Water Holding - Nøgletal

2024 2023 Omsætning 9,497 mia. kr. 8,960 mia. kr. Resultat før skat 23 mio. kr. 147 mio. kr. Egenkapital 723 mio. kr. 730 mio. kr. Antal medarbejdere 2.399 2.411

