Energiselskab afslutter 2024 med et tilfredsstillende resultat

Onsdag 14. maj 2025 kl: 12:17

Af: Redaktionen

OK-koncernens resultat før skat blev på 1,6 milliarder kroner mod 1, 1 milliarder kroner i 2023. Selvom det er et rekordresultat, peger OK på, at det også er et resultat påvirket af engangseffekter fra opkøbet og konsolideringen af Coop Danmark A/S.









Moderselskabet OK kommer ud af 2024 med et resultat på stort set samme niveau som 2023, selvom markedet for brændstof aftager hurtigere end forventet. Resultatet af den primære drift endte på 619 millioner kroner mod 628 millioner kroner i 2023.









- Vi er med investeringen i Coop blevet en mere kompleks koncern, men vores kerneforretning er fortsat energi og mobilitet, og her er vi tilfredse med vores resultat, siger OK's administrerende direktør, Michael Løve.









Han peger på især den markante udbygning af ladestandere som en vigtig milepæl.









- Brændstofvolumen falder i takt med, at der kommer flere elbiler, men vi har formået at kompensere ved blandt andet at udbygge vores el- og e-mobilitetsforretning. Et voksende antal kunder køber en ladeboks hos OK eller bliver el-kunde, og det er vi meget glade for, siger Michael Løve.









I 2024 faldt volumen i markedet for brændstof med godt 6 procent. Hos OK har man trods den faldende efterspørgsel formået at øge sin markedsandel og dermed dæmpe effekten. Omvendt fik OK en netto-tilgang af 50.000 husstande som el-kunder.









- OK bevæger sig fra det fossile til det elektriske, og det gør vores kunder også. Det er vores opgave at møde dem, hvor de er, og gøre omstillingen enkel og tillidsfuld. På den måde skaber vi en meget bredere opbakning til den omstilling af samfundet, som fortsat er kritisk, selvom der er meget andet i verdenen at fokusere på lige nu, siger Michael Løve.









En historisk investering

En afgørende strategisk og historisk milepæl i 2024 var OK’s investering i Coop. Aftalen sikrede ikke blot Coop, men også tilstedeværelsen af OK’s tank- og ladestationer landet over.









- Vi investerede i Coop for at være med til at vende udviklingen og beskytte vores distributionsnet. Coop og Brugsforeningerne ejer ca. 300 ladelokationer og 500 tankstationer, så vi har en stor interesse i at sikre disse - også selvom dagligvarer ligger lidt uden for vores traditionelle forretningsområder, siger Michael Løve, der er tilfreds med, at Coops første resultater viser, at redningsplanen virker.









Blandt OK’s øvrige datterselskaber er der fremgang hos Danoil, som leverede et positivt resultat på 135 millioner kroner før skat. Energimålervirksomheden Kamstrup oplevede en tilbagegang i takt med, at ordreniveauet blev normaliseret efter en komponentkrise, men leverede et isoleret set tilfredsstillende resultat på 247 millioner kroner før skat. Kamstrup har tilpasset sig til markedet og står rustet til 2025.









- Vores diversificerede model med flere datterselskaber og dermed flere ben at stå på er en klar styrke, som giver OK den robusthed, der skal til at håndtere udsving i markedet, siger Michael Løve.









Forventer en omsætning på omkring 50 milliarder kroner

OK går ind i 2025 med forventninger om en samlet koncern-omsætning på 48-52 milliarder kroner og et samlet resultat før skat på 600-1.000 millioner kroner. OK holder dermed fast i sit høje ambitionsniveau - både når det gælder vækst, ansvarlighed og grøn omstilling.









- Vi står stærkt rustet til fremtiden. Som kundeejet selskab har vi både ansvar og frihed til at træffe de beslutninger, der gavner kunderne, vores andelshavere og samfundet. Det tager vi alvorligt, siger Michael Løve.









Årsresultatet medfører en udlodning på 250 millioner kroner til OK’s medejere.





