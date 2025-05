Flyttefirma endte med mere end en tom kasse

Torsdag 15. maj 2025 kl: 11:11

Af: Redaktionen Basserne Flyt og Service ApS blev taget under konkursbehandling mandag 12. maj på baggrund af en begæring, som retten modtog fredag 9. maj.

Statstidende skriver videre, at advokat Kristian Gustav Andersson, der har adresse på Göteborg Plads i Københavns nordhavn, er udpeget som kurator.





Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest tre uger efter bekendtgørelsen i Statstidende.





Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til at anmelde sit krav til boets kurator inden fire uger efter bekendtgørelsen i Statstidende opgjort pr. 12. maj.





Basserne Flyt og Service ApS med CVR-nummer 42424072 kom und af det senest afsluttede regnskabsår opgjort 31. december 2023 med resultat på 40.670 kroner mod mod minus 198.445 kroner året før.





I årsrapporten for 2023 skriver selskabets revisor blandt andet, at der kan rejse betydelig tvivl om selskabets mulighed for at fortsætte driften. Revisoren henviser til en note regnskabet, hvoraf fremgår, at selskabet har realiseret et underskud i regnskabsåret for 2024, men ledelsen forventer, at likviditeten fra driften bliver forbedret i andet halvår af 2024 og indgåede betalingsaftaler derved kan overholdes.





Basserne Flyt og Service ApS med CVR-nummer 42424072 blev etableret af Camilla Pontoppidan Fusager 26. maj 2021.









