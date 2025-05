Asfaltindustrien advarer mod asfaltpirater

Torsdag 15. maj 2025 kl: 12:21

Få alle aftaler skriftligt - pris, levering, belægningstype og forarbejde

Tjek virksomheden - eksempelvis på www.cvr.dk om den har et korrekt CVR-nummer

Tjek om den tilbudte løsning er rigtig i det aktuelle tilfælde - få et alternativt tilbud fra et anerkendt asfaltfirma

Har man været udsat for en asfaltpirat, er det sjældent muligt at få fejl og mangler udbedret. Asfaltpiraterne er typisk væk og uden for rækkevidde. I mange tilfælde står man tilbage med en dårlig og ujævn belægning, som enten må fjernes helt eller dækkes til.





Det er vigtigt hurtigt at få faglig rådgivning om, hvordan skaden kan minimeres. I visse tilfælde kan man undgå de store udgifter til opgravning og bortkørsel ved i stedet at få udlagt et ekstra lag korrekt asfalt, men det kræver, at man reagerer i tide, mens underlaget stadig kan bære.



Af: Redaktionen - Det her er desværre ikke et lokalt problem. Vi ser gang på gang, at asfaltpiraterne slår til forskellige steder i landet, når chancen byder sig. De opererer bredt og uforudsigeligt, siger Jakob Svane, der er administrerende direktør i Asfaltindustrien.Asfaltpiraterne er typisk engelsktalende og tilbyder “billigt asfaltarbejde” med den forklaring, at de har overskydende materiale fra en nærliggende opgave. Det kan lyde fristende, men resultatet er ofte dårligt udført arbejde, ingen mulighed for reklamation og en stor regning.- Vi er meget ærgerlige over, at disse pirater sværter asfaltbranchens rygte til. Danske asfaltvirksomheder arbejder professionelt og planlagt. Ingen seriøse virksomheder i branchen kører rundt med varm asfalt og tilbyder asfaltarbejde spontant, påpeger Jakob Svane.Asfaltindustrien opfordrer til, at man er yderst skeptisk over for uopfordrede tilbud - især hvis der lægges pres på for hurtig accept og kontant betaling.- Vores klare råd er at være kritisk og stille spørgsmål: Hvad hedder virksomheden? Har de et CVR-nummer? Kan de vise tidligere arbejde og referencer? Hvis det ikke kan besvares og dobbelttjekkes, skal man holde sig langt væk, siger Jakob Svane, der peger på, at mistænkelig adfærd bør indberettes til politiet, så der kan sættes ind over for de omrejsende asfaltpirater.Asfaltindustrien er branche- og arbejdsgiverforening for danske virksomheder, der producerer og udlægger asfalt. Foreningen arbejder for ordnede forhold i branchen, for fælles miljøstandarder og for en ensartet og klar kvalitetsangivelse i forhold til kunderne.Asfaltindustrien har tre gode råd til at undgå asfaltpirater: