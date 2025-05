Jyllands nordligste havn øgede omsætningen sidste år

Onsdag 14. maj 2025 kl: 11:19

Af: Redaktionen

Ledelsen i Skagen Havn noterer, at der i 2024 var fremgang på de fleste forretningsområder, og udtrykker tilfredshed med det positive regnskab.









- Det er et meget tilfredsstillende resultat for 2024, der viser en stabil og stærk udvikling for havnen. Særligt positivt er det, at Skagen Havns likviditet vokser støt, netop det, er et fokusområde for Skagen Havns ledelse og bestyrelse, siger havnebestyrelsens leder, Niels Arnold Lund.









Direktør for Skagen Havn, Willy B. Hansen, er også tilfreds med årsregnskabet og kalder det for glædeligt, at Skagen Havn igen leverer et flot resultat.









- Det er virkelig positivt med de stærke værdikæder, der både skaber vækst og arbejdspladser. Det gælder direkte på havnen, i lokalområdet og sågar i hele Nordjylland, siger han.









Havnens ledelse betegner udsigten for 2025 som lovende med etablering af landstrømsfaciliteter. Det nye landstrømsanlæg til losning af pelagiske fiskefartøjer samt to mobile landstrømsanlæg tages i drift i andet kvartal. Desuden sættes der gang i arbejdet med etablering af landstrøm til krydstogtskibe.









Skagen Havn beskæftiger 25 medarbejdere.

