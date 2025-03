Energiselskab melder klar til transportmesse i Herning

Tirsdag 25. marts 2025 kl: 11:56

Af: Redaktionen

På OK's stand i Hal K VIL OK's transportteam sammen med kolleger fra OK's datterselskab, GodEnergi, stå klar til at tage med de besøgende.









- Vi står klar til at rådgive og vejlede om e-mobilitet til tung transport og traditionelle løsninger for fossile brændstoffer, siger Søren Graversen.









Hos OK peger man på, at de besøgende vil have mulighed for at drøfte alt fra brændstof- og ladeløsninger til el-aftaler og CO2-rapportering.









På transportmessen stiller OK skarpt på e-mobilitet til tung transport, og det sker i samarbejde med datterselskabet GodEnergi, der er specialister inden for ladeinfrastruktur.









- Omstillingen sker i forskellige tempi, og vores mål er at gøre den så enkel og værdiskabende som muligt for den enkelte virksomhed. Vi møder kunderne dér, hvor de er, og hjælper dem trygt videre på vejen mod en grønnere drift, siger Søren Graversen og tilføjer, at OK på messen vil have nogle eksempler med, der viser konkrete løsninger i praksis.









Transport 2025 er åben i dagene 3. til 5. april.

