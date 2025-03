Batteri-elektrisk lastbil får dansk premiere på transportmesse i Herning

Tirsdag 18. marts 2025 kl: 16:40

Af: Redaktionen

Den batteri-elektriske lastbil er producentens nye S-eWay, der er fyldt med digitale værktøjer og assistentsystemer på linie med Iveco's dieselmodeller.









- Iveco har altid været synonym med innovation og styrke, og på Transportmessen fejrer vi ikke bare vores historie, men sætter også et skarpt blik mod fremtiden. Vi viser, hvordan vi kombinerer styrke, komfort og digitale værktøjer for at gøre livet lettere for både den enkelte chauffør og flådeejeren, siger Mette Nielsen, der er Country Sales Manager hos Hedin Nordic Truck, der tidligere hed Iveco Danmark, men skiftede navn i forbindelse med, at den svenske Hedin-koncern overtog selskabet.









Iveco lægger op til at give vognmænd og transportinteresserede en oplevelse, hvis de lægger vejen forbi Iveco's stand i Hal D. På standen vil Iveco vise fremtidens transportløsninger - og tage et kig tilbage til tidligere modeller - blandt andet er der mulighed for at tage plads i en Daily-model fra 1987 og den nyeste fra 2024 og på den måde opleve udviklingen inden for ergonomi og chaufførkomfort gennem 37 år.









Iveco præsenterer følgende modeller på standen under transportmessen i Herning:

S-eWAY: Den første fuldelektriske distributionbil fra Iveco. Den udstillede bil er en kundeopbygget bil

eDaily 7,2 ton (2024): Et elektrisk chassis, der udstilles uden opbygning, så batteripakkerne kan ses. Modellen er udstyret med tre batteripakker, der sikrer en rækkevidde på op til 300 kilometer.

Daily 35S18 Van 12 kubikmeter (2024) er den nyeste version af Daily-modellen, der er bygget på et lastbilchassis optimeret til effektiv distribution med høj nyttelast

Daily 35.10 (1987) - En klassisk varebil, der giver et nostalgisk indblik i Daily-seriens udvikling gennem tiden. Modellen, der er opbygget med et knæklad til biltransport, illustrerer, hvordan varebiler var konstrueret i 1980'erne, og hvordan teknologien har udviklet sig markant siden da

