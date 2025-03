Samarbejde skal give fleksibel og sikker fødevaredistribution i København

Fredag 14. marts 2025 kl: 11:51

Af: Redaktionen Jetpak, der som transportvirksomhed er specialiseret i pakkedistribution og kurertjenester, skal med aftalen levere bestilte varer til et af Økoskabet's kølede afhentningsskabe, hvor modtagerne kan hente deres varer præcis, når det passer dem.Det betyder, at modtagerne slipper for at være hjemme på et bestemt tidspunkt samtidig med, at varerne opbevares under optimale køleforhold.For Jetpak er samarbejdet en udvidelse af virksomhedens eksisterende distributionsnetværk.Som en del af samarbejdet har Økoskabet udviklet en fuldt integrerbar IT-platform, Foodshipper, som Jetpaks kunder kan benytte til at håndtere data, generere labels og administrere både Økoskabs-leveringer og hjemmeleveringer.