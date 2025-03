Elektriske lastbiler udgjorde 1,3 procent af det samlede lastbilmarked i Europa

Onsdag 5. marts 2025 kl: 11:11

Kortet øverst viser stigningen i aktiviteten fra Volvos elektriske lastbiler i Europa fra begyndelsen af ​​2023 (venstre) til midten af ​​2024 (højre). Den røde del viser, hvor de fleste elektriske Volvo-lastbiler er i drift. (Illustration: Volvo Trucks)



Af: Redaktionen Den svenske lastbilproducent peger på, at øget brug af elektriske lastbiler er afhængig af flere forhold - eksempelvis fortsat udbygning af offentlig lade-infrastruktur, tilstrækkelig kapacitet i elnettet, en mere fordelagtig total ejerstidsomkostning for vognmandsvirksomheder og transportvirksomheder, offentlige indkøb af transport med nul-emissioner og bæredygtige forsyningskæder.I Sverige driver Volvo Trucks omstillingen ved at bygge ladestandere sammen med partnere som OKQ8, Skellefteå Kraft og Gito.- For at fremskynde overgangen til emissionsfri transport er det ikke nok, at vi har de elektriske lastbiler klar. Med udgangspunkt i prognosen om, at der kan være 400.000 elektriske lastbiler i 2030, får vi ifølge vores analyse vi brug for 40.000 hurtigladere langs de europæiske veje. Vi har også brug for mere effektive økonomiske politiske tiltag, der gør det rentabelt for alle transportvirksomheder at køre elektriske lastbiler, siger Roger Alm og fortsætter:- Vi har en tæt dialog med alle interessenter, for det er meget tydeligt, at der skal gøres meget mere på dette område. Det skal ske hurtigst muligt for at sikre, at overgangen accelererer.