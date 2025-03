Nye landsbyer skal afprøve el-cykler som alternativ til biler

Mandag 3. marts 2025 kl: 12:05

Af: Redaktionen (Illustration: Region Midtjylland)

Efter en udvælgelsesproces er 33 landsbyer klar til at deltage i en udvidelse af Region Midtjyllands projekt, Delecyklen. Projektet sigter mod at undersøge, hvordan elektriske delecykler kan styrke mobiliteten og supplere transportmulighederne i landdistrikterne og samtidig understøtte fællesskabet i landsbyerne.









Delecykelprojektet blev lanceret i 2024 med deltagelse af 27 landsbyer, og erfaringerne herfra har været positive. Nu får yderligere 33 landsbyer mulighed for at teste el-cyklerne i et halvt år. Landsbyerne er blevet udvalgt blandt 38 landsbyer på baggrund af kriterier som lokal opbakning og potentiale for aktiv brug af cyklerne.









- El-delecykler er ikke en erstatning for kollektiv trafik, men det et forsøg i bestræbelserne på at finde ny transportformer og samtidig udvikle landsbyerne. Vi oplevede i første runde stor interesse og mange gode ansøgninger, og det fik os til at udvide projektet, så flere kunne være med. Den chance har mange grebet, og det er jeg både glad for og stolt af, siger Bent B. Graversen (V), der er udvalgsformand for Udvalget for Regional Udvikling i Region Midtjylland.









Fokus på brug og resultater:

De deltagende landsbyer får stillet el-cykler eller el-ladcykler gratis til rådighed og skal opfylde mindst to ud af tre fastsatte kriterier for at kunne beholde cyklerne efter projektperioden:

Mindst 20 borgere eller 20 procent af landsbyens indbyggere skal have benyttet cyklerne

Cyklerne skal være blevet booket mindst tre gange om ugen

Cyklerne skal have kørt mindst 1.000 kilometer i løbet af perioden





Projektet løber frem til efteråret 2025, hvor resultaterne vil blive evalueret med henblik på fremtidige initiativer inden for dele-mobilitet i Region Midtjylland.









De 33 landsbyer, der nu får adgang til delecyklen, er:

Asferg

Bryrup, Vrads og Vinding

Daugård

Fabjerg

Firgårde

Fjelstervang

Gl. Rye

Hammelev

Hou

Houlbjerg

Hørning

Kvols

Kølkær

Laven

Haslund

Mammen

Nr. Borup

Nørre Kollund

Nørre Snede

Ramme

Rimmerhus

Rådved og Lundum

Sattrup

Sinding - Ørre

Skave

Todbjerg, Hårup og Mejlby

Træden

Vejrumbro

Vildbjerg

Voel

Vorde

Ølholm

Øster Alling









