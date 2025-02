Vognmand i Skævinge kører elektrisk

Fredag 28. februar 2025 kl: 11:47

Af: Redaktionen Flemming Nielsen & Sønner har kørt den specifikke kørsel for Topsoe i mange år, og bilens chauffør planlægger elv sin kørsel i samarbejde med Topsoe's disponenter.- Vi har lavet mange analyser og talt meget om det. Og så har vi bare ventet længe på den her bil, men nu er den her endelig, og Lars og jeg er spændt på at få den ud at køre og opleve den i drift, siger Jan Nielsen, der er den ene af de to sønner til vognmand Flemming Nielsen, der i dag driver Vognmandsfirmaet Flemming Nielsen & Sønner, der i alt har 13 biler.Med valget af en el-lastbil til at klare en del af den kørsel, der er ind og ud af Topsoe's afdelinger i Frederikssund, får man både fordelene ved en emissionsfri transport og en støjreduktion, hvilket vægtede stort, da beslutningen om at investere i en el-lastbil blev taget.Målinger foretaget af Topsoe og Scania med en tilsvarende el-lastbil, som den, Flemming Nielsen & Sønner nu har fået leveret, viste, at støjniveauet var 8 dB lavere med den elektriske lastbil end med en tilsvarende dieseldrevet lastbil.Scania forklarer, at det 8 dB lavere støjniveau svarer til, at én diesellastbil støjer lige så meget som 6-7 el-lastbiler tilsammen.Målingerne blev gennemført med og uden last ved 20 km/t, som er den maksimale hastighed, Topsoe tillader på sit fabriksområde.Den nye Scania 45 R er leveret og klargjort hos Scania Frederikssund, og det er Key Account Manager, Jes Cramer-Petersen, der har solgt og leveret bilen.Bilen er udstyret med 624 kWh-batteripakke og et SoC-vindue (State of Charge Window) på 75 procent. SoC-vinduet beskriver i procentdel, hvor meget af den samlede installerede kapacitet, der kan bruges i praksis. Ifølge Scania betyder en lavere procentdel betyder mindre stress på batteriet og en længere levetid. Med et SoC-vindue på 75 procent er batteriets forventede levetid 12 år.Scania oplyser, at man også kan vælge et SoC-vindue på 83 procent.Jan og Lars Nielsen driver også hvert deres vognmandsfirma, men overtog driften af firmaet Flemming Nielsen & Sønner, da deres far døde 2021.





© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.