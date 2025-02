Lastbilproducent vil distribuere elektriske varebiler

Fredag 21. februar 2025 kl: 15:05

Lidt om Flexis:

Flexis er en europæisk OEM-virksomhed inden for mobilitetsløsninger med base i Frankrig

Flexis designer, udvikler og producerer en ny generation af hel-elektriske erhvervskøretøjer og tilbyder flådestyringsløsninger baseret på en Software-Defined Vehicle (SDV)-arkitektur

Flexis-køretøjer er designet til at opfylde de samlede krav til last-mile-leverancer i byer

De første elektriske varevogne fra Flexis forventes at rulle af samlebåndet på Renaults fabrik i Sandouville i 2026

Flexis, der er en uafhængig virksomhed, er resultatet af et joint venture mellem Renault Group, Volvo Group og CMA-CGM

Af: Redaktionen De tre modeller er en online-varevogn, en chassis-cab og en varevogn med lav indstigning. Alle tre modeller, der fra 2026 vil være tilgængelige i Renault Trucks’ europæiske netværk, er baseret på en ny, fuldelektrisk og opkoblet platform og vil blive integreret i Renault Trucks E-Tech-modelserie, som tilbyder et bredt udvalg af elektriske transportløsninger i Europa.Renault Trucks E-Tech-modelserie omfatter Renault Trucks E-Tech Master og Trafic (Trafic markedsføres ikke i Danmark), Renault Trucks E-Tech D, D Wide, T og C.Renault Trucks, der er en del af Volvo Gruppen, som er en af grundlæggerne af Flexis SAS, understreger, at man med de tre nye elektriske varebil-modeller fra Flexis styrker sin position inden for bydistribution og logistik.