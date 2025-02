Fastgjorte låg sparer miljøet for 126 ton plastik om året

Fredag 21. februar 2025 kl: 13:11

Af: Redaktionen

Formålet med Engangsplastdirektivets krav om fastgjorte låg var at undgå, at låg på plastflasker endte i naturen i stedet for at blive genanvendt sammen med flaskerne. Opgørelsen fra Dansk Retursystem viser, at kravet betyder, at 60 millioner ekstra plastiklåg årligt bliver indsamles via pant- og retursystemet.









- Fastgørelsen af låget betyder, at vi nu kan genanvende 126.000 kg plastik mere om året til nye produkter og dermed undgår, at plastiklågene ender i forbrænding eller endnu værre i vores fælles natur, siger kontorchef i Miljøstyrelsen, Thomas Bangsgaard Vestergaard.









126.000 kg plastlåg kan vægtmæssigt være på fire vogntog med en nyttelast på omkring 30 tons.

