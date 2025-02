Svensk producent viser lastbiler og teknologier til mere bæredygtig drift

TYSK MESSE FOR BYGGE- OG ANLÆG:

Torsdag 20. februar 2025 kl: 13:18

Af: Redaktionen

På Bauma messen vil Volvo Trucks vise lastbiler med batteri-elektriske drivliner, brændselsceller med brint som brændstof samt forbrændingsmotorer til kørsel på vedvarende brændstoffer som biogas. Disse teknologier udgør virksomhedens tre-vejs-strategi for at nå netto-nulemissioner i 2040 og gøre det muligt for anlægsbranchen at opnå mere bæredygtig transport både her og nu samt i fremtiden.









Volvo Trucks startede serieproduktion af elektriske lastbiler i 2019, og virksomhedens produktportefølje muliggør reduktion af CO2-udslippet af hele flowet inden for anlægstransport - fra tipbiler, betonkanoner, betonpumper og kranbiler og til biler med hejselad. På Bauma vil Volvo Trucks vise lastbiler både på sin egen stand samt i samarbejde med kunder på deres stande.









- Jeg er meget stolt af, at vi har det bredeste udvalg af elektriske lastbiler til anlægsbranchen. En entreprenør kan købe næsten enhver type lastbil i en elektrisk udgave fra Volvo i dag og være sikker på, at den vil tilbyde fremragende produktivitet og ydeevne, siger Roger Alm, der er administrerende direktør og koncernchef for Volvo Trucks.









- Elektrisk transport er meget velegnet til bygge- og anlægssektoren og tilbyder transport uden udstødnings-emissioner og med meget mindre støj. Det er godt for folk, der bor i nærheden af en byggeplads, det er godt for de mennesker, der arbejder på byggepladsen, og det er selvfølgelig også godt for klimaet, fastslår Roger Alm.









Udover elektriske drivliner vil Volvo også fortælle om sit udbud af lastbiler, der kan køre på vedvarende brændstoffer som biogas og HVO (Hydrotreated Vegetable Oil). Alle Volvo Trucks' lastbiler er certificeret til kørsel på HVO og biodiesel B100.









- Vi tilbyder et bredt udvalg af nul-emissionsløsninger, der betyder, at vi kan støtte vores kunder, uanset hvor de er på deres bæredygtighedsrejse. Vores lastbiler, der kan køre på biogas, biodiesel eller HVO, er fremragende muligheder for kunder, der gerne vil i gang med at reducere CO2-udslippet her og nu, påpeger Roger Alm.









One Stop Shop for nulemissions-lastbiler og -entreprenørmaskiner

På Bauma vil Volvo også demonstrere fuldstændig fossilfri drift af byggepladser takket være tilbuddet om emissionsfri drift af både sine lastbiler og entreprenørmaskiner.









- Vi har en unik position ved, at vi både kan tilbyde emissionsfri premium-lastbiler og premium-entreprenørmaskiner til anlægsbranchen. Vi mener, at denne One Stop Shop-mulighed er attraktiv for mange virksomheder, siger Roger Alm.









Volvo Trucks' fysiske line-up på Bauma består af en Volvo FH Electric 6x2 opbygget med kroghejs samt en Volvo FMX Electric 6x4 opbygget med tre-vejs tippelad.









Volvo Trucks og betonpumpe-producenten Putzmeister vil sammen afsløre en elektrisk opbygning på Putzmeister's mandag 7. april.





Volvo Trucks' elektriske lastbiler vil også blive vist på andre partnerstande som eksempelvis Liebherr, Meiller, MTS, Putzmeister og Schwing Stetter.









