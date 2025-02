Forhandlinger om klimaneutral skibsfart i 2050 går ind i afgørende fase

Onsdag 19. februar 2025 kl: 13:10

Af: Redaktionen

Med under to måneder til, at en global aftale om klimaregulering skal falde på plads, går forhandlingerne nu ind i den afgørende fase. Målet med forhandlingerne er at nå til enighed om global klimaregulering i 2025, der kan sikre, at IMO’s målsætning om klimaneutral skibsfart i 2050 realiseres.









Møderne handler i denne omgang blandt andet om at få skabt enighed om rammen for de tekniske og økonomiske elementer af reguleringen. Det skal sikre et solidt grundlag for de afsluttende forhandlinger i april.









Søfartsstyrelsen peger på, at der fra EU’s side er fremlagt et forslag om en teknisk brændstofstandard kombineret med en afgift på drivhusgasudledninger fra skibsfarten. Danmark spiller en central og konstruktiv rolle som medleder for EU's forhandlingsteam.









Søfartsstyrelsen fremhæver i forbidnelse med møderne i IMO, at det for Danmark er en topprioritet at sikre, at det endelige reguleringsforslag lever op til IMO’s klimamål fra 2023 om klimaneutral skibsfart i 2050.





© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.