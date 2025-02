Midtjysk vognmand valgte af dovenskab

Tirsdag 18. februar 2025 kl: 21:10

Af: Redaktionen

- Det er faktisk præcis 25 år siden, jeg første gang købte en ny DAF af Carsten Lykke, siger Ole Ditlevsen, der driver en lille, men effektiv vognmandsforretning med tre biler - to trækkere og så den nye forvogn. Vognmandsforretningen beskæftiger sig først og fremmest med speditionskørsel vest for Storebælt.









- Carsten kender jeg som en mand, der holder, hvad han lover. Det har han også gjort denne gang med levering til tiden i aftalt specifikation og til aftalt pris. Han overlader intet til tilfældighederne, og det er vigtigt for mig, som driver en lille forretning. Tingene skal virke første gang, understreger Ole Ditlevsen.









Han lægger også vægt på at handle lokalt, for der har han erfaring for at få den bedste service.









- Carsten kommer fra Hedensted, opbygningen er leveret af Hedensted Ladfabrik, og jeg har altid brugt PM Lastvognsservice i Hedensted til at udføre autoriseret DAF-service på mine DAF’er. Alle leverandører ligger dermed inden for 10-12 kilometer, så nemmere bliver det ikke, siger vognmanden fra Uldum.









Den nye tre-akslede DAF 410 har et langt chassis med styrbar bogieaksel, fuld luftaffjedring, lavt monteret distributionsførerhus samt en motor på 410 hk. Drivlinen består af en 11-liters seks-cylindret DAF MX11-motor, 12-trins ZF TraXon-gearkasse med fuldautomatisk gearskift samt enkeltreduceret bagaksel fra DAF med 2,21:1 i udveksling og differentialespærre.









Bilen er opbygget med 22 pallers fast lad med gardinsider samt en 2.500 kg Z-lift med en forlænget liftplade på 220 cm. Bilen er leveret med fabrikslakeret førerhus og chassis, mens Hedensted Ladfabrik har sørget for lakering af lift. FM Foliemontage i Hedensted har udført foliering af sideskørter samt dekoration og skrift på førerhus og sideskørter.









Da det er Ole Ditlevsens søn, Morten Ditlevsen, der har fået bilen at køre i, står der MD på begge sider af førerhuset og Ditlevsen på dørene. På Ole Ditlevsens egen bil står der tilsvarende OD og Ditlevsen på siderne.









