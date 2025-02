Hjulene kørte på skærmkanten

Fredag 14. februar 2025 kl: 09:31

Af: Redaktionen Politiet tog varebilen ud til en kontrolvejning, som viste, at varebilen var lastet mere end tilladt - med 970 kg for meget, hvilket svarede til et overlæs på 32 procent.





Føreren af bilen - en 68-årig mand fra Hedehusene - blev sigtet for at køre med overlæs. Det var hovedsagelig drikkevarer i dåser, der var i bilen, og den 68-årige blev vejledt om at læsse så meget gods af, at han lovligt kunne fortsætte kørslen.









Hvis man ser bort fra vægten af emballage svarer 970 kg drikkevarer i dåser med 33 cl i hver til i alt 2.910 dåser.







