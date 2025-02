Danske maritime virksomheder skal ikke bidrage til Ruslands krigsmaskine

ERHVERVSMINISTEREN:

Mandag 10. februar 2025 kl: 20:51

Af: Redaktionen På den baggrund havde erhvervsminister Morten Bødskov et møde med Danske Rederier, Danske Maritime, Danske Havne og Danske Shipping- og Havnevirksomheder om, hvordan man i fællesskab kan gøre mere for at håndtere den russiske skyggeflåde.På mødet blev der talt om etableringen af et nyt forum for myndighederne og de maritime organisationer, som blev annonceret torsdag. Forummet skal styrke dialogen om håndhævelse af sanktionerne og håndtering af skyggeflåden generelt. Samtidig skal det blandt andet være med til at sikre, at virksomhederne, der servicerer skibe i danske farvande, får tilstrækkelig vejledning om sanktionerne. Modsat kan de maritime organisationer løfte eventuelle udfordringer med håndhævelse af sanktionerne eller den russiske skyggeflåde generelt.- Der er krig i Europa. Den frihed, Ukraine kæmper for, er også vores frihed. Derfor skal danske maritime virksomheder og værfter ikke bidrage til Ruslands krigsmaskine, understreger Morten Bødskov og fremhæver, at Danmarks holdning er klar.- Vi ønsker de hårdest mulige EU-sanktioner over for Rusland. Flere danske virksomheder går længere end de vedtagne sanktioner. De tager ansvar og har valgt, hvilken side af historien, de vil stå på. Det er helt rigtigt. I dag har jeg afholdt møde med den danske maritime sektor. Jeg understregede over for dem, at også danske rederier og værfter har mulighed for at vælge side. For at hjælpe danske virksomheder bedst muligt med at efterleve sanktionerne, nedsætter vi et forum med myndigheder, organisationer og erhvervet. Vi skal stå sammen i den fælles kamp for Ukraines frihed og stoppe Ruslands krigsmaskine, lyder det fra Morten Bødskov.