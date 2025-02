Regeringen har lanceret en global strategi for maritim sikkerhed

Mandag 10. februar 2025 kl: 20:30

Beskytte danske maritime interesser og bistå virksomheder med at navigere i en stadig mere kompleks geopolitisk virkelighed

Værne om den regelbaserede verdensorden og overholdelse af international ret

Fremme multilateralisme samt internationale og regionale samarbejder for at styrke maritim sikkerhed

© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Baggrunden for, at SVM-Regeringen har udarbejdet og fremlagt strategien er, at der de seneste år er sket markante ændringer i trusselsbilledet for den globale søfart. Et stigende antal angreb mod den civile skibsfart i blandt andet Det Røde Hav har vist, hvordan internationale konflikter kan begrænse den frie sejlads på grund af kamphandlinger eller direkte angreb. For Danmark, hvor skibsfarten er et af de største eksporterhverv, kan det få store konsekvenser.Derfor skal Danmarks tilgang til maritim sikkerhed ifølge SVM-Regeringen fremover ses i et bredere perspektiv, og strategien erstatter tidligere prioritetspapirer, der havde et mere snævert fokus på pirateri.Usikre søveje påvirker dog ikke kun danske interesser. Over 80 procent af den globale varetransport foregår via skib, og søfarten har dermed stor betydning for den globale vækst og udvikling. Omkring to tredjedele af verdens energi bliver enten udvundet eller transporteret til søs.Hvis søvejene ikke er åbne, sikre og frie, vil det få store konsekvenser for verdenshandlen og den globale forsyningssikkerhed.Fokus for strategien er derfor på global maritim sikkerhed uden for dansk territorialfarvand og Danmarks eksklusive økonomiske zone.- Danmark er et lille land, men en stor søfartsnation. Søfarten er et af vores største eksporterhverv, og vores åbne økonomi er dybt afhængig af, at vi værner om den frie sejlads, siger udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M).Han fremhæver videre, at truslerne de senere år er blevet flere, og at det er baggrunden for, at SVM-Regeringen har lanceret den nye strategi for maritim sikkerhed.- Hverken Danmark eller nogen andre lande kan løse de maritime sikkerhedsudfordringer alene. Derfor står det centralt i strategien, at vi skal værne om den regelbaserede verdensorden og arbejde for et velfungerende internationalt samarbejde, der står vagt om FN’s Havretskonvention og retten til fri sejlads, understreger han.Forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V) fremhæver, at der efter hans opfattelse ikke er tvivl om, at både dansk og europæisk sikkerhed i øjeblikket er under stort pres i øjeblikket.- Med Ruslands brutale invasion af Ukraine for snart tre år siden opstod en ny sikkerhedspolitisk virkelighed, som også har betydning for den globale maritime sikkerhed. Krige og konflikter til lands har med andre ord betydning for sikkerheden til søs, som vi blandt andet ser det i vores eget nærområde i Østersøen, men også i vigtige globale knudepunkter som Det Røde Hav, siger Troels Lund Poulsen og fortsætter:- For at beskytte retten til den frie sejlads, er det vigtigt, at Danmark fortsat bidrager til maritim sikkerhed over en bred kam, herunder militært med kapacitetsopbygning i verdens brændpunkter og med militære bidrag. Danmark er en stolt søfartsnation, og vores bidrag er en forudsætning for at varetage danske interesser.Erhvervsminister Morten Bødskov (S), der har søfarten som ansvarsområde, understreger, at det er SVM-Regeringens politi, at beskytte dansk skibsfart.- Vi er i en tid, hvor den internationale retsorden er under pres. Derfor skal vi dyrke samarbejdet. I dag præsenterer vi en strategi, der får alle parter inden for søfart med om bord, til gavn for både danske virksomheder og dansk besætnings sikkerhed til søs. For verden er forandret. Og tiden er til, at dansk erhvervsliv helt grundlæggende skal bestemme sig for, hvilken side af historien, de vil stå på. Derfor nedsætter vi et forum med myndighederne, organisationerne og erhvervet for at hjælpe dem med den mission. For sammen kan vi sige fra og styrke vores fælles sikkerhed, sige rhan.Global Strategi for Maritim Sikkerhed er udarbejdet af Udenrigsministeriet, Forsvarsministeriet, Justitsministeriet og Erhvervsministeriet. Den udstikker tre overordnede principper for Danmarks arbejde med maritim sikkerhed:Det internationale og regionale samarbejde skal blandt andet foregå i NATO, EU og FN, herunder FN’s Søfartsorganisation, IMO, som spiller en stigende rolle for beskyttelsen af maritim sikkerhed.Strategien suppleres med en handlingsplan, der løbende vil blive drøftet og tilpasset udviklingen i en kontaktgruppe for maritim sikkerhed. Kontaktgruppen vil bestå af repræsentanter på teknisk niveau fra myndigheder, den maritime branche og vidensinstitutioner.Global Strategi for Maritim Sikkerhed kan læses