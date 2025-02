El-lastbiler skal transportere containere i Danmark

Mandag 10. februar 2025 kl: 12:48

Flere løsninger til at nedbringe CO2-udslippet fra transport

© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Af: Redaktionen Hver dag kører lastbiler over 50 containere fra Aarhus Havn til Jysk's distributionscenter i Uldum med varer som madrasser, sengetøj og havemøbler. Nu er der indsat to batteri-elektriske lastbiler fra Dania Connect på strækningen, som skal køre otte ture tur/retur hver dag.Det er første gang, Jysk udskifter diesel-lastbiler med el-lastbiler i Danmark, og Jysk forventer at kunne reducere CO2-udledningen ved udskiftningen med 37 procent. Derudover skal løsningen give Jysk erfaringer, at brugen af el-lastbiler på andre strækninger i landet kan udvides fremadrettet.- Vi er glade for, at vi nu, sammen med Dania Connect, har elektriske lastbiler til at transportere vores varer mellem Aarhus Havn og Uldum. Vi har en ambition om at nedbringe vores CO2-udledninger i de kommende år, og selvom vores globale logistiknetværk kræver mange forskellige løsninger for at komme i mål med at reducere vores klimapåvirkning, så har jeg store forventninger til læringerne fra disse el-lastbiler til at udvide ordningen, siger Jysk's Executive Vice President for logistik, Ole Thomsen.Hos Dania Connect peger den administrerende direktør Frank Hjortekær-Jensen på, at transportvirksomheden har et mål om, at 50 procent af virksomhedens lastbiler skal køre på el inden 2030.- Vi tror på, at det er vejen frem for at skabe en mere bæredygtig transport i fremtiden, siger Frank Hjortekær-Jensen.Udover de nye el-lastbiler fra Dania Connect mellem Aarhus Havn og Jysk's distributionscenter i Uldum indarbejder Jysk flere tiltag i andre lande for at gøre transport af varer mere effektiv og mindske klimabelastningen.- Det er én ting at skifte fra eksempelvis diesel- til el-lastbiler, men vi undersøger også mange andre løsninger i vores logistiknetværk. Vi kigger blandt andet på, hvordan vi pakker vores paller med varer optimalt, og hvordan vi får flest muligt varer med i transporten. Derudover kan der ofte findes lokale løsninger i forskellige lande, som ikke nødvendigvis fungerer på tværs af hele Europa eller hele verden, siger Ole Thomsen og nævner eksempler fra Sverige og Finland.Containere fra Gøteborg Havn til Jysk's distributionscenter i Nässjö bliver eksempelvis transporteret med el-tog, så langt det kan lade sig gøre, hvorefter el-lastbiler kører containerne det sidste stykke til distributionscenteret. For at få varerne fra distributionscenteret i Nässjö hele vejen til butikkerne i Nordsverige sættes containere igen på el-tog i stedet for at bruge konventionelle diesellastbiler. Fra togstationerne i Nordsverige til de lokale butikker leveres containerne med lastbiler, der kører på enten vegetabilsk olie eller biogas.Når konventionelle lastbiler, der kører på diesel, er den eneste løsning, gælder det om at få så mange varer som muligt med i transporten. I Finland gør Jysk brug af modulvogntog - eksempelvis vogntog med to sættevogne koblet sammen - hvilket kan spare op til 27 procent af udledningerne.Jysk planlægger at teste løsningen med modulvogntog i flere lande i takt med, at det bliver muligt på længere strækninger i Europa.