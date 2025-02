Hollandske myndigheder beslaglagde mindre narko i Rotterdam

Fredag 7. februar 2025 kl: 10:26

Af: Redaktionen HARC-teamet, der er et samarbejde mellem toldvæsenet, FIOD (den hollandske økonomiske efterretningstjeneste), havnepolitiet og anklagemyndigheden, opdagede i alt 189 forsendelser med stoffer i Rotterdam Havn. I Vlissingen fandt toldvæsenet med støtte fra havnepolitiet elleve forsendelser. Samme havnepoliti beslaglagde på egen hånd en stor forsendelse i Moerdijk.HARC-teamet i Rotterdam indledte 80 strafferetlige efterforskninger i 2024, en smule færre end de 88 i 2023. Forklaringer fra HARC-teamet er, at efterforskninger tager, samt at nogle sager fra 2023 fortsatte ind i 2024. I Vlissingen blev der i 2024 startet 25 nye efterforskninger, mens 10 sager fra 2023 fortsatte sidste år.HARC-teamet fremhæver "Operation Acropolis" fra Zeeland-West-Brabant, som i 2024 førte til anholdelsen af tre mænd, der sammen udgjorde ledelsen af en virksomhed på havnen i Vlissingen. De tre er mistænkt for omfattende kokainsmugling. På ordre fra borgmesteren er virksomhedens lager- og omlastningsfaciliteter blevet lukket.HARC-teamet ser på nuværende tidspunkt ingen tegn på en forbindelse mellem faldet i beslaglagte kilo kokain i Rotterdam og den lille stigning i Zeeland-West-Brabant.Ud over Vlissingen omfatter Zeeland-West-Brabant-området også havne i Terneuzen og Moerdijk.