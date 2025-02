Landstrømsanlæg på havnen i Fredericia ventes klar til sommer

Torsdag 6. februar 2025 kl: 15:44

Af: Redaktionen Baggrunden for, at ADP A/S søgte om støtte til landstrømsanlæg på Fredericia Havn er, at alle TEN-T-havne med en vis container- og ro/ro-aktivitet skal tilbyde landstrøm til skibene fra 31. december 2029.- Vi ville under alle omstændigheder komme til at leve op til EU-kravene om landstrøm inden udgangen af 2029, men med CEF-midlerne og på baggrund af positive dialoger med vores kunder giver det os mulighed for at fremskynde dette og etablere det i løbet af 2027, siger Rune D. Rasmussen, der er direktør i ADP A/SUdvalgsformanden for Klima-, Energi- og Miljøudvalget i Fredericia Kommune og bestyrelsesmedlem i ADP A/S, Tommy Rachlitz (K), er tilfreds med, at det er lykkedes at fremskynde processen om at skaffe midler og på den måde fremskynde processen om landstrøm i Fredericia.- Det er bemærkelsesværdigt, at ADP går foran på så mange områder. Det er et krav, at der kommer landstrøm inden udgangen af 2029, men at ADP lægger kræfter i og lykkes med at få midler fra en EU-pulje, der kan fremskynde processen til stor gavn og efterspørgsel for hele Fredericia. Det er yderst positivt, afslutter Tommy Rachlitz.I juni sidste år fik ADP A/S også støtte fra CEF. Den gang var omkring 50 millioner kroner i støtte til en udvidelse af havnen i Fredericia Havn. Havneudvidelsen forventes at være færdig til sommer og vil fordoble containerarealet og øge containerkapaciteten med mere end det dobbelte.Efter udvidelsen er der 150.000 kvadratmeter containerareal i containerterminalen, der vil have 485 meter kajlængde og være gjort klar til landstrøm.